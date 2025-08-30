DAX23.603 +0,5%ESt505.329 +0,7%Top 10 Crypto15,85 +0,1%Dow45.217 -0,2%Nas21.548 +1,3%Bitcoin96.193 +0,6%Euro1,1671 +0,2%Öl67,61 -2,1%Gold3.563 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv adidas-Aktie zieht kräftig an: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv
Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2 Allianz-Aktie dennoch in Rot: Moody's bestätigt Top-Rating Aa2
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Kursentwicklung im Fokus

Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag tiefer

03.09.25 16:10 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 65,98 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
65,98 EUR -0,11 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tencent-Aktie notierte um 16:04 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 65,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 65,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,85 EUR. Zuletzt wechselten 1.424 Tencent-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 67,89 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 42,39 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 55,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,62 CNY belaufen.

Am 13.08.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 173,92 Mrd. HKD eingefahren.

Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,85 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tencent

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tencent

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
12.08.2011Tencent underperformMacquarie Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tencent Holdings Ltd nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen