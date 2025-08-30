Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 65,98 EUR.
Die Tencent-Aktie notierte um 16:04 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 65,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 65,53 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,85 EUR. Zuletzt wechselten 1.424 Tencent-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 67,89 EUR erreichte der Titel am 25.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 2,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 42,39 EUR fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 55,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,50 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,62 CNY belaufen.
Am 13.08.2025 legte Tencent die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,52 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,09 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tencent einen Umsatz von 173,92 Mrd. HKD eingefahren.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,85 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
