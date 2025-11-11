Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Kurs der Tencent

Die Aktie von Tencent gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:49 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 72,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tencent-Aktie bei 72,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,54 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 376 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,99 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 45,71 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 36,62 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Tencent-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,50 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,58 CNY.

Tencent gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,60 HKD. Im Vorjahresviertel waren 5,52 HKD je Aktie erzielt worden. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Tencent wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 18.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 27,13 CNY fest.

