Tencent Aktie News: Tencent haussiert am Nachmittag

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 6,3 Prozent auf 65,42 EUR.

Um 16:04 Uhr sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 6,3 Prozent auf 65,42 EUR zu. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,46 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,00 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 5.880 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 66,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Am 15.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 42,09 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 35,66 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,37 CNY.

Am 14.05.2025 äußerte sich Tencent zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,62 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,87 HKD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 192,48 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 173,53 Mrd. HKD umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 19.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Tencent.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tencent-Aktie in Höhe von 26,31 CNY im Jahr 2025 aus.

