Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,0 Prozent auf 64,68 EUR.

Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:21 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 64,68 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 64,05 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,62 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 2.668 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (66,25 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 2,43 Prozent zulegen. Am 15.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,09 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.08.2025. Das EPS wurde auf 6,60 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,87 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 199,09 Mrd. HKD gegenüber 173,53 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.08.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 26,43 CNY je Aktie aus.

