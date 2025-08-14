Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag in Grün
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tencent. Das Papier von Tencent konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,1 Prozent auf 64,36 EUR.
Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:02 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 64,36 EUR. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 64,99 EUR aus. Bei 64,99 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden heute 2.006 Tencent-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 66,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tencent-Aktie somit 2,85 Prozent niedriger. Am 21.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 42,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 34,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Tencent-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,46 CNY ausgeschüttet werden.
Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 199,09 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 14,48 Prozent gesteigert.
Am 12.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 19.08.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 26,46 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2012
|Tencent reduce
|Nomura
|02.12.2011
|Tencent reduce
|Nomura
|11.11.2011
|Tencent underperform
|Macquarie Research
|10.11.2011
|Tencent kaufen
|Der Aktionär
|18.10.2011
|Tencent buy
|Nomura
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
