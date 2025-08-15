Tencent Aktie News: Tencent tendiert am Nachmittag fester

Kurs der Tencent

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,4 Prozent auf 64,55 EUR zu.

Das Papier von Tencent legte um 16:00 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,4 Prozent auf 64,55 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 64,87 EUR. Bei 64,87 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 5.947 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,25 EUR an. Der derzeitige Kurs der Tencent-Aktie liegt somit 2,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 34,43 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,50 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,57 CNY.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,52 HKD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 199,09 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 173,92 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Tencent am 12.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 19.08.2026 dürfte Tencent die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 26,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

