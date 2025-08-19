Tencent Aktie News: Tencent am Mittwochvormittag im Aufwind

So entwickelt sich Tencent

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Tencent. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Tencent konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 64,87 EUR. Bei 64,87 EUR erreichte die Tencent-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 64,70 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 462 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2025 auf bis zu 66,25 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 2,13 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 21.08.2024 auf bis zu 42,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 34,75 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY aus.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 6,60 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 5,52 HKD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tencent in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,48 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 199,09 Mrd. HKD im Vergleich zu 173,92 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tencent im Jahr 2025 26,65 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

