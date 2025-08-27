DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
Blick auf Aktienkurs

Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

28.08.25 09:25 Uhr
Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagvormittag mit Aufschlag

28.08.25 09:25 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt wies die Tencent-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 65,88 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tencent Holdings Ltd
65,55 EUR -0,25 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 65,88 EUR zu. Die Tencent-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,88 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,28 EUR. Bisher wurden heute 990 Tencent-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 67,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 3,05 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 42,39 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie.

Zuletzt erhielten Tencent-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,50 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,59 CNY aus.

Tencent ließ sich am 13.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,60 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 5,52 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 199,09 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 14,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 173,92 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Tencent-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 26,83 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

NVIDIA-Aktie im Visier: NVIDIA stoppt wohl Zulieferer bei Produktion des H20-KI-Chips für China

Alibaba-Aktie im Blick: Starkes Analysten-Sentiment und positive Marktimpulse für Alibaba

Ausblick: Tencent gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bildquellen: Tencent

Nachrichten zu Tencent Holdings Ltd

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tencent Holdings Ltd

DatumRatingAnalyst
19.01.2012Tencent reduceNomura
02.12.2011Tencent reduceNomura
11.11.2011Tencent underperformMacquarie Research
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
DatumRatingAnalyst
10.11.2011Tencent kaufenDer Aktionär
18.10.2011Tencent buyNomura
14.07.2011Tencent kaufenAsia Investor
21.06.2011Tencent kaufenAsia Investor
10.02.2011Tencent kaufenDer Aktionär
