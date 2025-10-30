Tencent Aktie News: Anleger schicken Tencent am Nachmittag auf rotes Terrain

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Tencent gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,4 Prozent auf 71,91 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:50 Uhr 1,4 Prozent auf 71,91 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tencent-Aktie bisher bei 71,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,55 EUR. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 1.101 Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 4,28 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.01.2025 auf bis zu 45,71 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,44 Prozent.

Nachdem Tencent seine Aktionäre 2024 mit 4,50 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,58 CNY je Aktie ausschütten.

Am 13.08.2025 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS belief sich auf 6,60 HKD gegenüber 5,52 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 173,92 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 199,09 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 27,05 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

