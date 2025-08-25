DAX23.997 +0,4%ESt505.365 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +1,2%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1725 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.472 +0,7%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag fester

01.09.25 12:05 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 4,32 GBP.

Das Papier von Tesco legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 4,32 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,34 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,34 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1.851.234 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2025 auf bis zu 4,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,51 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 28,20 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP aus. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Voraussichtlich am 02.10.2025 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,274 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
