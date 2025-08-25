Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 4,32 GBP.

Das Papier von Tesco legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,2 Prozent auf 4,32 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,34 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,34 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1.851.234 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2025 auf bis zu 4,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,51 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,10 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 28,20 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP aus. Analysten bewerten die Tesco-Aktie im Durchschnitt mit 4,40 GBP.

Voraussichtlich am 02.10.2025 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Am 07.10.2026 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,274 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

