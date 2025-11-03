Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag mit Einbußen

Tesco im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP.

Die Tesco-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,56 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,60 GBP. Bisher wurden heute 218.263 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,66 GBP an. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 2,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Mit einem Kursverlust von 31,95 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach