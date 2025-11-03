DAX24.149 +0,8%Est505.691 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,74 -1,1%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.355 -2,7%Euro1,1516 -0,2%Öl64,69 -0,6%Gold3.998 -0,1%
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- Chinas Börsen letztlich im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte Wie viel eine Investition in Bitcoin von vor 3 Jahren abgeworfen hätte
So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren So viel Gewinn hätte ein Litecoin-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag mit Einbußen

03.11.25 09:22 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Montagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,25 EUR -0,05 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie musste um 09:07 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 4,56 GBP. Die Abwärtsbewegung der Tesco-Aktie ging bis auf 4,56 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,60 GBP. Bisher wurden heute 218.263 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,66 GBP an. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 2,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Mit einem Kursverlust von 31,95 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Tesco PLC

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
