Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verliert am Freitagmittag
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,62 GBP abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Tesco befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 4,62 GBP ab. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,61 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,64 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.163.503 Tesco-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,66 GBP) erklomm das Papier am 31.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 0,91 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 48,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen