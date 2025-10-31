DAX24.053 -0,3%Est505.686 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,07 +0,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin95.054 +1,7%Euro1,1558 -0,1%Öl64,91 +0,3%Gold4.031 -0,2%
Aktie im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verliert am Freitagmittag

31.10.25 12:04 Uhr
Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,62 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,30 EUR 0,10 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Tesco befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 4,62 GBP ab. Die Tesco-Aktie sank bis auf 4,61 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,64 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.163.503 Tesco-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,66 GBP) erklomm das Papier am 31.10.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 0,91 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 48,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 4,40 GBP je Tesco-Aktie aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
