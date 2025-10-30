Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 4,59 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,60 GBP. Bei 4,59 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 825.045 Tesco-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,61 GBP erreichte der Titel am 29.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Abschläge von 32,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

