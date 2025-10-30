Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Tesco. Zuletzt stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 4,59 GBP.

Das Papier von Tesco legte um 09:07 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,59 GBP. Kurzfristig markierte die Tesco-Aktie bei 4,60 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,59 GBP. Bisher wurden heute 195.507 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 4,61 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,61 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 32,32 Prozent Luft nach unten.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.

Den erwarteten Gewinn je Tesco-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,282 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach