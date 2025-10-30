Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 4,60 GBP zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Tesco-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 4,60 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,61 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,59 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 2.293.990 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,61 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesco-Aktie derzeit noch 0,33 Prozent Luft nach oben. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 48,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

