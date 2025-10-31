Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco fällt am Vormittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Tesco. Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 4,62 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,62 GBP ab. Das bisherige Tagestief markierte Tesco-Aktie bei 4,62 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 4,64 GBP. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 156.415 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 4,66 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 48,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
