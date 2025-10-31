Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Freitagnachmittag mit Einbußen

Tesco im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 4,60 GBP abwärts.

Die Tesco-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 4,60 GBP ab. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,60 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,64 GBP. Bisher wurden heute 3.120.052 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,66 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,30 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 32,51 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,140 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,144 GBP. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.04.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

