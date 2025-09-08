Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verteuert sich am Mittag
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Tesco. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 4,41 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 4,41 GBP. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,44 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,42 GBP. Zuletzt wurden via London 775.554 Tesco-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 4,45 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 0,82 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 29,69 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,141 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert. Tesco dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 07.10.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,274 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
