Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

10.09.25 09:25 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Tesco zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 4,39 GBP zeigte sich die Tesco-Aktie im London-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Tesco-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 4,39 GBP. In der Spitze legte die Tesco-Aktie bis auf 4,40 GBP zu. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,36 GBP. Mit einem Wert von 4,39 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Tesco-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 199.393 Stück gehandelt.

Am 09.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,45 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,37 Prozent hinzugewinnen. Bei 3,10 GBP fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesco-Aktie 29,30 Prozent sinken.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,141 GBP je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Tesco am 02.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,274 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
