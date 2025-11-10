Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Mittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP nach.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,67 GBP nach. Bei 4,72 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 742.875 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,79 GBP) erklomm das Papier am 07.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Kursverlust von 34,25 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen