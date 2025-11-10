DAX23.950 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1559 ±0,0%Öl63,72 ±0,0%Gold4.083 +2,1%
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Mittag schwächer

10.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP nach.

Die Tesco-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,67 GBP nach. Bei 4,72 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 742.875 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,79 GBP) erklomm das Papier am 07.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Kursverlust von 34,25 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

