Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Mittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP nach.

Die Tesco-Aktie musste um 11:48 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 4,72 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,67 GBP nach. Bei 4,72 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 742.875 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,79 GBP) erklomm das Papier am 07.11.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit einem Kursverlust von 34,25 Prozent würde die Tesco-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,144 GBP. Im Vorjahr erhielten Tesco-Aktionäre 0,140 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesco-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.04.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesco einen Gewinn von 0,282 GBP je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

