Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag im Minus

07.11.25 12:04 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Mittag im Minus

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,74 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 4,74 GBP. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,72 GBP ein. Bei 4,75 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im London-Handel wechselten bis jetzt 833.556 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,79 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesco-Aktie 0,99 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 34,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Tesco-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,140 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,144 GBP belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Am 16.04.2026 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Tesco dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.04.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,282 GBP im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen