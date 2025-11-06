DAX24.035 -0,1%Est505.666 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,95 +0,6%Gold4.012 +0,8%
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Notierung im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

06.11.25 12:04 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,70 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 11:49 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,72 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,67 GBP. Bisher wurden heute 1.069.318 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 06.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,72 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,140 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,144 GBP je Tesco-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Am 16.04.2026 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Tesco veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
