Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Mittwochvormittag freundlich

05.11.25 09:23 Uhr
Die Aktie von Tesco zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 4,63 GBP.

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 09:07 Uhr 0,5 Prozent. Bei 4,65 GBP erreichte die Tesco-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 4,63 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 260.390 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 01.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,66 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 0,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 49,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,140 GBP an Tesco-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,144 GBP aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 4,40 GBP an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
