Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Tesco zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Tesco konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,56 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr sprang die Tesco-Aktie im London-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 4,56 GBP zu. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,57 GBP an. Bei 4,55 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 2.194.969 Tesco-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,66 GBP) erklomm das Papier am 01.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 2,24 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 46,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP. Im Vorjahr hatte Tesco 0,140 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.
Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
