DAX24.124 +0,7%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,46 -3,0%Nas23.806 +0,3%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,47 -0,9%Gold4.019 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Rheinmetall, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas Eni-Aktie steigt: Gemeinsame Öl- und Gasexploration mit Petronas
Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke Nach schwacher Vorwoche: DAX mit klarem Anstieg über 24.000-Punkte-Marke
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kursverlauf

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verbilligt sich am Montagnachmittag

03.11.25 16:08 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verbilligt sich am Montagnachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,55 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,25 EUR -0,05 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,55 GBP nach. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,53 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.388.100 Tesco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,66 GBP erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 31,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Voraussichtlich am 16.04.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen