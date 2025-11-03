Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,55 GBP.

Die Tesco-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,9 Prozent auf 4,55 GBP nach. Zwischenzeitlich weitete die Tesco-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,53 GBP aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,60 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.388.100 Tesco-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,66 GBP erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 2,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 31,83 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Voraussichtlich am 16.04.2026 dürfte Tesco Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Tesco-Anleger Experten zufolge am 14.04.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

