Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verliert am Montagmittag

03.11.25 12:05 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 4,58 GBP.

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 11:49 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 4,58 GBP. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,53 GBP. Bei 4,60 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.771.054 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2025 bei 4,66 GBP. 1,81 Prozent Plus fehlen der Tesco-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 47,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesco-Aktie bei 4,40 GBP.

Die Tesco-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.04.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.04.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

