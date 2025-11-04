Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,55 GBP zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,55 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,56 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,55 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 96.302 Tesco-Aktien.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 4,66 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesco-Aktie somit 2,35 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Tesco dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.04.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

