Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Dienstagmittag billiger
Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 4,53 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Tesco-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 4,53 GBP abwärts. Das Tagestief markierte die Tesco-Aktie bei 4,49 GBP. Bei 4,55 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1.174.745 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 4,66 GBP erreichte der Titel am 01.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 2,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 45,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,282 GBP je Tesco-Aktie.
Redaktion finanzen.net
