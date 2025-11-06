DAX24.006 -0,2%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -3,0%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.488 -1,0%Euro1,1518 +0,2%Öl64,21 +1,0%Gold4.012 +0,8%
Tesco im Blick

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

06.11.25 09:22 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 4,67 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,30 EUR 0,10 EUR 1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,67 GBP zu. Den Tageshöchststand markierte die Tesco-Aktie bei 4,68 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,67 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 253.857 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2025 bei 4,68 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 0,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Abschläge von 33,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Tesco wird am 16.04.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.04.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

