Kurs der Tesco

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Mittwochmittag

05.11.25 12:04 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Mittwochmittag

Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,65 GBP nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,0 Prozent auf 4,65 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,65 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,63 GBP. Zuletzt wechselten 1.872.676 Tesco-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2025 auf bis zu 4,66 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
