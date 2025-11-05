Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco gewinnt am Mittwochmittag
Die Aktie von Tesco gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 4,65 GBP nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,0 Prozent auf 4,65 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesco-Aktie bei 4,65 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,63 GBP. Zuletzt wechselten 1.872.676 Tesco-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 01.11.2025 auf bis zu 4,66 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,13 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 33,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,40 GBP für die Tesco-Aktie aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen