Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Tesco zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 4,76 GBP.

Die Tesco-Aktie konnte um 09:07 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 4,76 GBP. Die Tesco-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,76 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,75 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 232.674 Tesco-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2025 auf bis zu 4,79 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,61 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Tesco am 16.04.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 14.04.2027 dürfte Tesco die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,282 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach