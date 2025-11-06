Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Tesco-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 4,78 GBP.

Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 4,78 GBP. Im Tageshoch stieg die Tesco-Aktie bis auf 4,79 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,67 GBP. Bisher wurden heute 2.709.545 Tesco-Aktien gehandelt.

Am 06.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,79 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesco-Aktie. Bei 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein am 11.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.04.2026 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Tesco rechnen Experten am 14.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,282 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

