Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit KursVerlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 4,69 GBP.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 4,69 GBP. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,69 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,72 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 117.255 Tesco-Aktien den Besitzer.
Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,79 GBP an. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 51,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.04.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie
Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt
FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesco
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesco
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com
Nachrichten zu Tesco PLC
Analysen zu Tesco PLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesco PLC nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen