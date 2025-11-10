DAX23.931 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1572 +0,1%Öl64,18 +0,8%Gold4.080 +2,0%
10.11.25 09:22 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Vormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 4,69 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,1 Prozent auf 4,69 GBP. Die Tesco-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,69 GBP nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,72 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 117.255 Tesco-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,79 GBP an. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,10 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 51,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesco-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,144 GBP belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 4,40 GBP aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.04.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,282 GBP je Aktie in den Tesco-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

