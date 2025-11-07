DAX23.546 -0,8%Est505.566 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.672 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1572 +0,2%Öl63,59 ±0,0%Gold3.991 +0,3%
Aktienkurs im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag billiger

07.11.25 16:08 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag billiger

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,74 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesco PLC
5,45 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,74 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,75 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.551.627 Tesco-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,79 GBP) erklomm das Papier am 06.11.2025. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Tesco PLC

DatumMeistgelesen
Analysen zu Tesco PLC

DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Tesco BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2022Tesco BuyUBS AG
17.06.2022Tesco OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

