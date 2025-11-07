Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag billiger

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Tesco gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesco-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 4,74 GBP abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Tesco-Aktie in der London-Sitzung um 0,1 Prozent auf 4,74 GBP ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesco-Aktie bisher bei 4,70 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,75 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.551.627 Tesco-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,79 GBP) erklomm das Papier am 06.11.2025. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 1,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,10 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Nachdem Tesco seine Aktionäre 2025 mit 0,140 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,144 GBP je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,282 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

