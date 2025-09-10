Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von Tesco gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 4,37 GBP.
Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 4,37 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die Tesco-Aktie sogar auf 4,37 GBP. Bei 4,37 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 64.553 Stück.
Am 09.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,45 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,92 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 28,91 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gaben als mittleres Kursziel 4,40 GBP an.
Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 07.10.2026 erwartet.
12.06.2025
Tesco Buy
Jefferies & Company Inc.
17.06.2022
Tesco Buy
UBS AG
17.06.2022
Tesco Overweight
JP Morgan Chase & Co.
|12.06.2025
|Tesco Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.2022
|Tesco Buy
|UBS AG
|17.06.2022
|Tesco Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
