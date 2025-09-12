DAX23.792 +0,4%ESt505.435 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1755 +0,2%Öl67,02 +0,2%Gold3.640 -0,1%
Tesco im Fokus

Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Montagmittag gestärkt

15.09.25 12:09 Uhr
Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Montagmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Tesco. Das Papier von Tesco legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 4,41 GBP.

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,41 GBP. Der Kurs der Tesco-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,44 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,41 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesco-Aktien beläuft sich auf 1.063.848 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 4,45 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 3,10 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Tesco-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,140 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,155 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel der Tesco-Aktie wird bei 4,40 GBP angegeben.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Tesco rechnen Experten am 07.10.2026.

Beim Gewinn 2029 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesco ein EPS in Höhe von 0,362 GBP in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

