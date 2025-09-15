Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung

Die Aktie von Tesco gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 4,37 GBP abwärts.

Die Tesco-Aktie stand in der London-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 4,37 GBP. In der Spitze büßte die Tesco-Aktie bis auf 4,33 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 4,38 GBP. Zuletzt wechselten 2.351.133 Tesco-Aktien den Besitzer.

Bei 4,45 GBP markierte der Titel am 09.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesco-Aktie mit einem Kursplus von 1,76 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 3,10 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tesco-Aktie 40,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Tesco-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,141 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete Tesco 0,140 GBP aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 4,40 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.10.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesco im Jahr 2026 0,274 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

