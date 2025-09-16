Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco zeigt sich am Mittwochmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Tesco zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesco-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,42 GBP.

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesco-Aktie bei 4,44 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,42 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.008.641 Tesco-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,45 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,10 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 29,83 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,141 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 07.10.2026.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Tesco-Gewinn in Höhe von 0,275 GBP je Aktie aus.

