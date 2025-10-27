Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Anleger schicken Tesco am Mittag ins Plus

So bewegt sich Tesco

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Tesco. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,57 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die Tesco-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 4,57 GBP nach oben. In der Spitze gewann die Tesco-Aktie bis auf 4,58 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,56 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 872.928 Tesco-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,58 GBP erreichte der Titel am 27.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,16 Prozent könnte die Tesco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,10 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Zuletzt erhielten Tesco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,144 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 4,40 GBP je Tesco-Aktie an.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.04.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 14.04.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Tesco.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,282 GBP je Tesco-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

