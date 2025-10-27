Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tesco. Die Aktionäre schickten das Papier von Tesco nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 4,58 GBP.

Im London-Handel gewannen die Tesco-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Tesco-Aktie legte bis auf 4,60 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den London-Handel startete das Papier bei 4,56 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2.214.027 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.10.2025 bei 4,60 GBP. Derzeit notiert die Tesco-Aktie damit 0,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,10 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesco-Aktie.

Für Tesco-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,140 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,144 GBP ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.04.2026 erfolgen. Am 14.04.2027 wird Tesco schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesco-Aktie in Höhe von 0,282 GBP im Jahr 2026 aus.

