Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Tesco gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tesco-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 4,55 GBP nach.

Um 09:06 Uhr ging es für die Tesco-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 4,55 GBP. Im Tief verlor die Tesco-Aktie bis auf 4,55 GBP. Bei 4,56 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 122.940 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 4,56 GBP. Der derzeitige Kurs der Tesco-Aktie liegt somit 0,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (3,10 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesco-Aktie mit einem Verlust von 31,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,144 GBP, nach 0,140 GBP im Jahr 2025. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,40 GBP.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.04.2026 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.04.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,282 GBP je Tesco-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesco-Aktie

Lektionen aus Verlusten: Wie Warren Buffett Fehlinvestitionen zur Weiterentwicklung nutzt

FTSE 100-Wert Tesco-Aktie: Über diese Dividende können sich Tesco-Anleger freuen

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 gibt nachmittags nach