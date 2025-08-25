Tesco Aktie News: FTSE 100 Aktie Tesco am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

DAX24.147 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,15 +0,9%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1636 ±-0,0%Öl67,62 -0,3%Gold3.398 ±0,0%
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Tesco. Die Tesco-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 4,27 GBP.

Der Tesco-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:05 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 4,27 GBP. In der Spitze fiel die Tesco-Aktie bis auf 4,27 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,29 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 55.809 Tesco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.08.2025 bei 4,33 GBP. Der aktuelle Kurs der Tesco-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 3,10 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tesco-Aktie derzeit noch 27,25 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Tesco-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,140 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,140 GBP. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 4,40 GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 02.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 07.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,272 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

