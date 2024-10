Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 247,38 USD ab.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 247,38 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 244,46 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 244,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.955.707 Tesla-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (270,93 USD) erklomm das Papier am 12.07.2024. Mit einem Zuwachs von 9,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 23.04.2024 auf bis zu 138,82 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Tesla-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 198,25 USD an.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 25,50 Mrd. USD gegenüber 24,93 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 15.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,23 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

