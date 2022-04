Tesla Aktie News: Tesla zeigt sich am Montagmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 992,50 EUR

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 994,60 EUR zu. Bei 1.001,40 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 994,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.761 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 446,05 EUR fiel das Papier am 20.05.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 55,15 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 761,11 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.04.2022. In Sachen EPS wurden 2,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,80 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,74 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 39,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q1 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 20.04.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der Tesla-Ergebnisse für Q2 2022 erwarten Experten am 27.07.2022.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,37 USD je Aktie belaufen.

