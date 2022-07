Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 652,00 EUR

0,84% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 05.07.2022 16:22:00 Uhr 1,7 Prozent auf 635,30 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 633,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 653,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 21.185 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 1.080,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 41,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 523,80 EUR. Dieser Wert wurde am 09.07.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 21,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 846,67 USD.

Tesla veröffentlichte am 20.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.756,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 10.389,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.07.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,58 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Wertvollste Unternehmen: Saudi Aramco stößt Apple im ersten Halbjahr vom Thron

BYD-Aktie: Tesla-Konkurrent BYD investiert in Halbleiterhersteller

"Dr. Doom" Nouriel Roubini warnt vor nahender Rezession - Aktienmarkt könnte um 50 Prozent einbrechen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images