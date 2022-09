Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Tesla 270,95 EUR

Die Tesla-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 1,8 Prozent auf 270,80 EUR ab. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 268,60 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 274,10 EUR. Zuletzt wechselten 28.166 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2022 Kursverluste bis auf 193,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 740,42 USD für die Tesla-Aktie.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 16.934,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11.958,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 19.10.2022 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 3,99 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

