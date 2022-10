Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Tesla 243,60 EUR

Das Papier von Tesla legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 241,70 EUR. Die Tesla-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 248,70 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 47.601 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 32,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 25,10 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 602,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,76 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Tesla wird am 19.10.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 18.10.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,10 USD im Jahr 2022 aus.

