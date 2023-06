Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Hausse bei Tesla am Nachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 227,95 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Tesla nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 5,9 Prozent auf 248,60 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 250,34 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 249,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 48.908.587 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2022 bei 314,67 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,58 Prozent. Bei 101,82 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 290,70 USD für die Tesla-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 19.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,38 Prozent auf 23.329,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.756,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,35 USD je Tesla-Aktie.

