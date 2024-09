Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag schwächer

Kurs der Tesla

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 222,00 USD ab.

Das Papier von Tesla gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 222,00 USD abwärts. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 219,73 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,34 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.538.546 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 278,97 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,66 Prozent. Am 23.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,82 USD ab. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 37,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 196,38 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 23.07.2024 legte Tesla die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,85 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 25,50 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,93 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 16.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

