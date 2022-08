Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Aktien in diesem Artikel Tesla 844,00 EUR

1,17% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr bei 843,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 846,60 EUR erreichte die Tesla-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tesla-Aktie gab in der Spitze bis auf 840,80 EUR nach. Bei 841,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 6.018 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 21,93 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 562,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2021). Mit Abgaben von 49,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 845,42 USD je Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,27 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 11.958,00 USD im Vorjahresquartal.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Konkurrent BYD expandiert weiter: BYD-Fahrzeuge fahren bald auch auf deutschen Straßen

NASDAQ, Dow Jones & Co - Microsoft-Aktie, Netflix-Aktie, Apple-Aktie & Co im Fokus: Das sind die Bilanzen der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Tesla-Aktie dennoch stärker: Elon Musk verkauft größtes Tesla-Aktienpaket jemals wegen Twitter-Streit - Erste Tesla-Sattelschlepper bis Jahresende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com